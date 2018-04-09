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Правящая коалиция победила на выборах в парламент Венгрии

Роман Захаров
07:41 09.04.2018
В Национальном избирательном комитете сообщили, что блок Орбана получает две трети депутатских мандатов.
Фото: Attila Volgyiimago/stock&people/globallookpress

Премьер-министр Венгрии и глава партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан заявил о победе правящей коалиции на выборах в парламент, которые состоялись 8 апреля.

«Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения», - сказал глава венгерского кабинета министров.

В Национальном избирательном комитете, по итогам подсчета более 95% голосов, сообщили, что блок Орбана получает две трети депутатских мандатов.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на четыре года. Государственное собрание обладает правом принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра и принимает бюджет.

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