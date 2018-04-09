Израиль отказался комментировать ракетный удар по сирийской авиабазе

Представители израильской армии отказались комментировать ракетный удар, нанесенный по авиабазе в Сирии.

«Я отказываюсь комментировать», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова сотрудницы пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее агентство SANA сообщило, что девятого апреля, авиабаза Т-4 в Сирии была атакована ракетами. Отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны при отражении атаки сбили восемь снарядов.