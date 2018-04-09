Израиль отказался комментировать ракетный удар по сирийской авиабазе
В Израиле не стали комментировать ракетный удар по авиационной базе Сирийской Арабской Республики.
Фото: Basem Ayoubi / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Представители израильской армии отказались комментировать ракетный удар, нанесенный по авиабазе в Сирии.
«Я отказываюсь комментировать», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова сотрудницы пресс-службы Армии обороны Израиля.
Ранее агентство SANA сообщило, что девятого апреля, авиабаза Т-4 в Сирии была атакована ракетами. Отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны при отражении атаки сбили восемь снарядов.