Дональд Трамп проведет совещание с руководством вооруженных сил США

Президент США Дональд Трамп проведет в понедельник, 9 апреля, заседание американского кабмина и совещание с руководителями вооруженных сил страны.

По сообщениям Белого дома, у Трампа в расписании на понедельник стоит заседание кабинета министров. В американской системе власти глава страны является также руководителем кабмина. Заседание начнется в 11:30 по местному времени (18:30 мск).

Кроме того, на 18 часов понедельника (01:00 мск вторника) запланирован брифинг для американского лидера, который проведут главы вооруженных сил, после чего у Трампа состоится ужин с военным руководством США.