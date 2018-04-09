«Пес-канатоходец» удивил пользователей Сети

В Сети удивляются ловкости и стойкости пса породы бельгийский малинуа, который балансирует на тонком канате в Китайской Народной Республике.

Видео опубликовано в YouTube. Умная собака была замечена во время прогулки по канатам, по которым она поднималась на крышу дома.

Кадры сняты в китайском городе Юньчэн в провинции Шаньси.

Отмечается, что пес тренировался в течении пяти месяцев. О целях хозяина, тренирующего собаку, не сообщается.