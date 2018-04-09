«Пес-канатоходец» удивил пользователей Сети
Пользователи Интернета восхищены «псом-канатоходцем» из Китая.
Видео: EEC MEDIA / YouTube
В Сети удивляются ловкости и стойкости пса породы бельгийский малинуа, который балансирует на тонком канате в Китайской Народной Республике.
Видео опубликовано в YouTube. Умная собака была замечена во время прогулки по канатам, по которым она поднималась на крышу дома.
Кадры сняты в китайском городе Юньчэн в провинции Шаньси.
Отмечается, что пес тренировался в течении пяти месяцев. О целях хозяина, тренирующего собаку, не сообщается.