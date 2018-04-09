В Пентагоне прокомментировали авиаудары по Сирии

Пентагон заявил, что в настоящее время не осуществляет авиаударов по Сирии и внимательно следит за ситуацией в стране.

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — передают слова ведомства РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о ракетной атаке на авиабазу Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Системам ПВО Сирии удалось сбить ракеты, направленные на базу.