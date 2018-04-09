СМИ опубликовали видео ракетного удара по сирийской авиабазе в Хомсе

Видеозапись ракетного удара по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс была опубликована в Сети.

На кадрах, опубликованных сирийским национальным агентством САНА в Facebook, видно, как в небе пролетает ракета. Также слышен звук удара.

«Наша ПВО отвечает на ракетный удар по базе Т-4», - сообщается в подписи к видео.

Согласно данным источника агентства, сирийские ПВО сбили восемь ракет.

Ранее стало известно, что сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомс подверглась ракетному удару. Системам сирийской ПВО удалось сбить ракеты, которые были направлены на авиабазу. В Пентагоне причастность США к инциденту отрицают.