В результате атаки на авиабазу Т-4 есть раненые и погибшие — СМИ

В результате ракетной атаки на авиабазу Т-4 в сирийской провинции Хомс несколько человек получили ранения и несколько погибли, сообщает агентство САНА.

Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авиабаза на востоке провинции Хомс была атакована ракетами. Представители Пентагона и Госдепа никак не комментируют свою якобы причастность к этому.