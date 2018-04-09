В результате атаки на авиабазу Т-4 есть раненые и погибшие — СМИ
Появились данные о последствиях ракетного удара по базе в Сирии.
Фото: Muhmmad Al-Najjar / Sopa Images / Globallookpress
В результате ракетной атаки на авиабазу Т-4 в сирийской провинции Хомс несколько человек получили ранения и несколько погибли, сообщает агентство САНА.
Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что авиабаза на востоке провинции Хомс была атакована ракетами. Представители Пентагона и Госдепа никак не комментируют свою якобы причастность к этому.