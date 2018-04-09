США не комментируют удары по авиабазе в Сирии

Представители Пентагона и Госдепа никак не комментируют появившиеся в СМИ сообщения о якобы американском ударе по Сирии.

«Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить», — передают слова представителя Пентагона РИА Новости.

В свою очередь, в госдепартаменте США также отказываются от любых комментариев и рекомендуют задавать вопросы Пентагону.

Ранее стало известно, что системы сирийской ПВО отразили ракетную атаку, нацеленную на авиабазу Т-4 в провинции Хомс. Ракеты упали в окрестностях аэродрома.