США не комментируют удары по авиабазе в Сирии
В правительстве США хранят молчание об авиаударе по сирийской авиабазе.
Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Globallookpress
Представители Пентагона и Госдепа никак не комментируют появившиеся в СМИ сообщения о якобы американском ударе по Сирии.
«Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить», — передают слова представителя Пентагона РИА Новости.
В свою очередь, в госдепартаменте США также отказываются от любых комментариев и рекомендуют задавать вопросы Пентагону.
Ранее стало известно, что системы сирийской ПВО отразили ракетную атаку, нацеленную на авиабазу Т-4 в провинции Хомс. Ракеты упали в окрестностях аэродрома.