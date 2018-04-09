Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе – источник

Системам сирийской ПВО удалось сбить ракеты, которые были направлены на авиабазу Т-4 в провинции Хомс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, были уничтожены несколько ракет.

«ПВО Сирии уничтожила несколько ракет, которыми была атакована авиабаза Тийфор. Ракеты упали в окрестностях аэродрома», - сообщение источника.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты якобы пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря.