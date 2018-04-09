Сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомс подверглась ракетному удару - SANA

Авиабаза Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс была атакована ракетами. Об этом передает агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что ПВО сирийской армии открыли ответный огонь по ракетам, которые были направлены на авиабазу.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты якобы пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря.