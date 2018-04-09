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Опубликован рейтинг автомобилей с самыми надежными моторами

Егор Левин
04:31 09.04.2018
Названа пятерка автомобильных марок, владельцы которых не имеют особых проблем со своими машинами.
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми надежными моторами
Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Эксперты рассказали, какие автопроизводители могут похвастаться высокой степенью надежности своей продукции, и сформировали ТОП-5 машин с надежными моторами, владельцы которых легко пройдут рубеж в 300 тысяч километров пробега без серьезных технических проблем.

Первую строчку рейтинга занимает Renault с двигателем К7М объемом 1,6 литра. Он способен прослужить своему владельцу почти 400 тысяч километров до первой тяжелой поломки.

Следующее место эксперты не смогли отдать кому-то одному: вторую ступень поделили сразу трое. Двигатели компаний Hyundai, Kia и Mitsubishi обладают достойным уровнем надежности, и самая частая их проблема — разрушение катализатора, оставляющее «задиры» в блоке цилиндров. Но даже этот случай встречается нечасто.

Третью позицию занимает Opel и его 1-8-литровый двигатель с ресурсом более 300 тысяч километров до капитального ремонта.

Японская Honda обосновалась на четвертой строчке рейтинга. Простая конструкция и качество исполнения всегда обеспечивали производителям из страны восходящего Солнца славу и признание.

Последним в ТОП-5 стоит Nissan с двигателем MR20DE, который выпускается японской компанией с далекого 2005 года. Но несмотря на такую многолетнюю историю, моторы Nissan постоянно непрерывно эволюционируют. Данные приводит сайт Daily-Motor.

Между тем, ранее сообщалось, какие марки машин стали в России самыми «штрафоопасными». Специалисты-аналитики провели исследования и выявили, автомобили чьего производства получают больше всего постановлений из ГИБДД за год.

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