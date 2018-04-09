Китай ввел запрет на экспорт в КНДР материалов для оружия массового поражения

Китай заявил о вводе запрета на экспорт в КНДР материалов и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статьями "Закона о внешней торговле", прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и к его средствам транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в список вошли 32 вида материалов, оборудования и технологий. Также известно, что это решение было принято в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Запрет вступил в силу со дня публикации документа.

Ранее Пентагон назвал Россию, КНДР и Китай «уникальными» угрозами союзникам США.