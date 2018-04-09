Трамп и Макрон обменялись данными по Сирии

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись данными, якобы подтверждающими применение химического оружия в населенном пункте Дума в Восточной Гуте. Главы государств поручили своим командам «углубить обмен информацией» в ближайшие дни.

Также Трамп и Макрон приняли решение скоординировать совместные действия в рамках экстренного заседания Совбеза ООН, которое пройдет 9-го апреля. Они договорились вновь связаться друг с другом в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Между тем, ранее в Совете Федерации сравнили информацию о якобы совершенной химатаке в сирийской Думе с доводами Великобритании по «делу Скрипаля». Возможный замысел состоит в том, чтобы любой факт о химоружии ассоциировался с Россией.