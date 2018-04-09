Растущая военная мощь России обеспокоила НАТО

Модернизация Россией ядерного оружия обеспокоила НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

С таким заявлением он выступил во время визита в штаб Стратегического командования вооруженных сил США. Отмечается, что такой визит главы НАТО в штаб командования произошел впервые за последние 54 года.

«После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», - цитирует слова Столтенберга РИА Новости.

По его словам, НАТО следует поддерживать возможности сдерживания на фоне растущей мощи России.

Президент России Владимир Путин рассказал о создании РФ новейшего вооружения, включая гиперзвуковое оружие. Вместе с тем глава страны отметил, что Российская Федерация никому не угрожает, а также не собирается нападать на кого-либо. Новые разработки в области вооружения призваны «обеспечить безопасность страны»

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