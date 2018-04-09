Лукашевич назвал выхлопом попытки Великобритании политизировать «дело Скрипаля»
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что британская сторона пытается «подпортить нездоровую атмосферу» на международных площадках, стремясь поставить отравление Сергея Скрипаля на повестку дня Постоянного совета.
«Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп», - цитирует его слова сайт газеты «Известия».
Вместе с тем, Лукашевич подчеркнул, что спорить с аргументами России «очень трудно».
«Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит», - подчеркнул он.
По словам Лукашевича, в настоящее время события принимают другой оборот, и уже вскоре Лондон не захочет затрагивать эту тему.
«Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный», - заключил он.
Ранее российские дипломаты отреагировали на возможный переезд Скрипалей в США.