В России начался сезон активности клещей

О начале сезона активности клещей предупредили россиян в Роспотребнадзоре. Согласно данным на начало апреля, уже 800 человек обратились к медикам с укусами этих насекомых.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей», - говорится в заявлении ведомства.

Вместе с тем уточняется, что среди обратившихся зарегистрировано 370 детей, что «ниже среднемноголетних показателей».

В Роспотребнадзоре также отметили, что заболевание клещевым энцефалитом сегодня фиксируется во многих российских субъектах, в связи с чем попросили соблюдать простые правила. В частности, речь идет о ношении правильной одежды, а также обработки ее специальными акарицидными средствами.

Ранее в ведомстве пообещали, что продолжат контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита.