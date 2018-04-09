В России увеличили бюджет на лечение по ОМС на 21,5%

На лечение граждан России в 2018 году запланировано на 21,5% больше денежных средств, чем в прошедшем году. В финансовом виде это составляет около 10,8 тысяч рублей на лечение одного застрахованного по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) пациента (в прошлом году — 8,9 тысяч рублей). Приоритетными направлениями программы ОМС являются развитие медицинской помощи по профилю «онкология» и медицинская реабилитация.

— По онкологии предусмотрено сокращение предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи — до 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания… Кроме того, значительно увеличено финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь за счет расширения доступных услуг, — передают слова Минздрава России «Известия».

Между тем, ранее в Госдуме предлагали сделать нормой посещение пациента в отделении реанимации его родственниками. Возможность навестить пациента хотят сделать обязательным правилом.