Попал под огонь: кадры обстрела тещей бывшего украинского футболиста появились в Сети

Конфузная ситуация произошла с экс-вратарем киевской команды «Динамо» и сборной Украины по футболу Александром Шовковским. Когда спортсмен приехал к дому бывшей супруги, чтобы поздравить ее с Пасхой, навстречу ему вышла теща и в буквальном смысле «открыла огонь».

Сначала она попыталась забросать Шовковского с балкона камнями. После нескольких неудачных попыток, она достала пистолет и попыталась выстрелить в футболиста.

«Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета», - рассказал спортсмен на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, время встречи Шовковского со своей супругой было условлено заранее. Он также отметил, что это мать его бывшей жены злоупотребляет алкогольными напитками.

Ранее хорватский футболист умер прямо во время матча.