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На Украине опровергли договоренность с Россией о переходе моряков судна «Норд» в Крым

Егор Левин
01:27 09.04.2018
Постпред президента Украины в Крыму заявил, что информация, распространенная в СМИ, является неверной.
Фото: dpsu.gov.ua

По договоренности России и Украины, экипаж задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд», длительное время находящегося под арестом, должен был беспрепятственно вернуться на территорию РФ. Но как заявил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин, данные о такой договоренности не соответствуют действительности.

«Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна «Норд» через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком», — цитируют Бабина «Известия».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники выкрали документы российских моряков и удерживают экипаж рыболовецкого судна в закрытых машинах, чем нарушают нормы международного законодательства.

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