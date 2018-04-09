В МИД РФ рассказали о проработке ответных мер на санкции США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москва разрабатывает целый список ответных мер на новые американские санкции. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», - заявила Захарова.

Она отметила, что в настоящий момент «не хотела бы забегать вперед».

«Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности», - заключила Захарова.

Ранее в МИД РФ пообещали «жесткий ответ» на новые санкции США. В пятницу, 6 апреля, американский Минфин дополнил перечень российских граждан, на которых были наложены санкции. Ими стали 26 человек.