КНДР может отказаться от ядерного оружия
О готовности обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова Пхеньян уже сообщил властям США. Однако данных о том, когда КНДР передали такую информацию американской стороне, нет.
Фото: Zhu Longchuan Xinhua / Globallookpress
Власти КНДР сообщили о готовности северокорейского главы Ким Чен Ына обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Уточняется, что Пхеньян уже поставил в известность об этом Белый дом.
«США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова», - сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации американского президента Дональда Трампа.
Однако информации о том, где и когда была передана такая информация со стороны Пхеньяна, нет. По сообщению издания, официальные лица обеих стран продолжают поддерживать контакт.
Ранее сообщалось, что разведка США установила секретный канал связи с КНДР.