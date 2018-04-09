КНДР может отказаться от ядерного оружия

Власти КНДР сообщили о готовности северокорейского главы Ким Чен Ына обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Уточняется, что Пхеньян уже поставил в известность об этом Белый дом.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова», - сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Однако информации о том, где и когда была передана такая информация со стороны Пхеньяна, нет. По сообщению издания, официальные лица обеих стран продолжают поддерживать контакт.

Ранее сообщалось, что разведка США установила секретный канал связи с КНДР.