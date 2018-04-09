Готовится выполнять задание: Захарова пошутила о кошке, сбежавшей из дома Скрипаля

Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Второй котик под кодовым названием «Муся» сбежала. Я могу сказать, что подполковник Кошкина пребывает на территории Великобритании и готовится выполнять полученное ею задание», — передает слова Захаровой RT.

Между тем, ранее в СМИ сообщалось, что Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить. Человек, в отравлении которого Великобритания бездоказательно обвиняет Россию, вскоре сможет поговорить с британской полицией.