Власти Солсбери построят трехметровые заборы для защиты от «Новичка»

Правительство города Солсбери в Великобритании намерено обнести места, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, трехметровыми заборами.

Как сообщает издание The Daily Mail, речь идет даже о тех местах, которые британский шпион и его дочь посещали перед тем, как почувствовали себя плохо. В частности, речь идет о доме Скрипаля, итальянском ресторане Zizzi и пабе The Mill. Именно здесь побывали Скрипали перед тем, как произошел инцидент с отравлением.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Скрипалям якобы предложили переехать в США и сменить имена. Сотрудники российского посольства в Великобритании уже отреагировали на данный материал.