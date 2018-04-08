Российские дипломаты отреагировали на возможный переезд Скрипалей в США

Сотрудники посольства РФ в Великобритании отреагировали на публикацию издания The Sunday Times, в которой сообщалось о возможном переезде британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в США.

Уточняется, что материал был опубликован под заголовком «ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство». Так, согласно сообщению, им якобы могут предложить новые паспорта и переезд в США с целью защитить их от новых покушений на жизнь.

Как подчеркнули российские дипломаты, расследование инцидента по-прежнему вызывает сомнения.

«Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду», - говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля Виктория обратилась к премьер-министру Великобритании с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы, в которой ранее ей было отказано.