Умерла актриса Лейла Абашизде

Известная грузинская и советская актриса, а также кинорежиссер Лейла Абашидзе умерла в возрасте 88 лет в Тбилиси.

Сообщается, что Абашидзе в последнее время находилась в больнице. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает РИА Новости.

Известно, что актриса в 1964 году получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР. Кроме того, уже через год она стала народной артисткой Грузинской ССР.

Абашидзе удостоена многих наград. Так, в 1961 году она получила орден Трудового Красного Знамени, а в 2010 года ей было присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.

Ранее сообщалось, что умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший.