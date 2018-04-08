Совбез ООН проведет инициированную РФ встречу и заседание по вбросам о химатаке в Сирии

В Совете Безопасности в понедельник, 9 апреля, проведут два заседания, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Встреча по теме угрозы международному миру и безопасности была инициирована российской стороной и начнется в 22.00 по московскому времени. После этого Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее Франция призвала созвать экстренное совещание после сообщений о якобы применении химического оружия в сирийской Думе (Восточная Гута). К Франции присоединились еще девять стран, в том числе Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что никакое химическое оружие в городе Думе в не применялось, а сообщения о якобы атаке назвали «очередной фальшивкой».

В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Что подтверждают слова одного из советников президента США, который не исключил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по САР.