Вещи, которые нас убивают: какие предметы опасно долго хранить

Специалисты составили список популярных бытовых предметов, которые многие привыкли хранить годами, однако они представляют опасность для своих владельцев, сообщает Independent.

И первыми в этом списке стали зубные щетки, которые, по словам дантистов, необходимо менять не реже, чем раз в три месяца. И такой долгий срок использования может себе позволить только тот человек, у которого нет проблем с зубами. При этом, если вы переболели даже простудой, зубную щетку стоит заменить.

Расческу для волос ученые советуют менять раз в год, а мыть не реже раза в неделю. А вот срок жизни домашних тапочек составляет всего полгода, как и пластиковых контейнеров для еды.

Губку для мытья посуды лучше менять раз в неделю. По словам исследователей, в ней могут появиться патогенные бактерии, в том числе те, которые провоцируют менингит и сепсис.

Чуть дольше можно не менять полотенца – один год. Срок службы подушек составляет не более трех лет, а матраса – восемь лет. Любимый бабушкин ковер, по мнению исследователей, тоже стоит выбросить – он должен находится в доме не более пяти лет.