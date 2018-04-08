Более 50 тысяч литров эфира вытекло из ж/д цистерны в Финляндии
На месте инцидента работают спасатели и экологи.
Фото: OTKES_SIAF / twitter
Более 50 тысяч литров метилтретбутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны на востоке Финляндии, сообщает Helsingin Sanomat.
Как заявил представитель Управления по вопросам безопасности страны Ээро Ахо, в результате происшествия был нанесен огромный ущерб окружающей среде из-за ядовитого вещества.
Сейчас на месте инцидента работают спасатели и экологи, которые выясняют причины схода цистерны с рельсов.
При этом, как передает ТАСС со ссылкой на финское агентство STT, кому принадлежат вагоны сошедшего с рельсов состава не известно, однако надписи на нем выполнены на русском языке.