Более 50 тысяч литров эфира вытекло из ж/д цистерны в Финляндии

Более 50 тысяч литров метилтретбутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны на востоке Финляндии, сообщает Helsingin Sanomat.

Как заявил представитель Управления по вопросам безопасности страны Ээро Ахо, в результате происшествия был нанесен огромный ущерб окружающей среде из-за ядовитого вещества.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и экологи, которые выясняют причины схода цистерны с рельсов.

При этом, как передает ТАСС со ссылкой на финское агентство STT, кому принадлежат вагоны сошедшего с рельсов состава не известно, однако надписи на нем выполнены на русском языке.