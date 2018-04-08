В Москве потеплеет до +20°C во вторник
Почти летняя погода погостит в столице на следующей неделе.
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Globallookpress
Синоптики обещают москвичам до +20°C градусов во вторник, 10 апреля. При этом будет переменная облачность и возможен небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре России.
В понедельник, 9 апреля, в столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 17 градусов тепла.
В ночь с понедельника на вторник погода будет больше соответствовать апрелю, столбики термометров опустятся до +5°C.
К среде, правда, опять похолодает, но ниже +11°C днем до конца недели температура опускаться не будет.