Франция призвала созвать Совбез ООН после сообщений о химатаках в Сирии

МИД Франции призвал срочно созвать Совет Безопасности ООН после сообщений о якобы применении химического оружия Дамаском в Восточной Гуте, сообщает агентство Anadolu.

Глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж решительно осуждает применение химоружия в сирийской Думе.

«Франция призывает созвать Совет Безопасности ООН как можно скорее, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте», - заявил министр.

В Минобороны России уже опровергли информационный вброс западных СМИ о якобы применении химоружия в Сирии.

В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Что подтверждают слова одного из советников президента США, который не исключил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по САР.