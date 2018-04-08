Заговор против Асада и сирийцев: в Иране ответили на слова Трампа о химатаках

Заявление президента США Дональда Трампа после фейков о химатаке в сирийской Думе в Иране считают «заговором против сирийского правительства, сирийцев и жителей региона». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Такие обвинения со стороны США и некоторых западных стран свидетельствуют о новом заговоре против сирийского правительства, сирийцев и жителей региона, а также являются предлогом для принятия мер против Сирии», - приводятся слова Касеми на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что правительственные войска САР ведут эффективную борьбу с боевиками и «обладают преимуществом на поле боя», поэтому предположение об использовании химоружия по меньшей мере нелогично.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку официального Дамаска, а самого президента Сирии Башара Асада назвал «животным».

В Минобороны России уже опровергли информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной на город Дума.

В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Что подтверждают слова одного из советников президента США, который не исключил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по САР.