Скорая опрокинулась в Москве после ДТП: кадры аварии
В результате аварии пострадали трое человек, находившихся в скорой.
Фото: msk_today / ВКонтакте
Видео: 112 / Telegram
Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковушкой на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы в Москве.
В машине, кроме врача и водителя, находился пациент. Все трое пострадали в результате аварии, их увезли на подоспевшей к месту ДТП другой машине скорой, сообщает Telegram-канал Hue.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все его обстоятельства выясняются.