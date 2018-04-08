Скорая опрокинулась в Москве после ДТП: кадры аварии

Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковушкой на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы в Москве.

В машине, кроме врача и водителя, находился пациент. Все трое пострадали в результате аварии, их увезли на подоспевшей к месту ДТП другой машине скорой, сообщает Telegram-канал Hue.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все его обстоятельства выясняются.