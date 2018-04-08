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В Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии

Наталья Вальханская
19:17 08.04.2018
В США активно начали раскручивать фейк о якобы химатаке в Сирии, за которой, по словам журналистов, стоит Дамаск. Вброс тут же подхватили власти страны.
Фото: Ammar Safarjalani / imago / stock&people / Globallookpress

В Белом доме не исключили, что после сообщений о якобы химатаке в сирийской Думе США могут нанести ракетный удар по Сирии. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник администрации президента по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

«Я бы не стал исключать никаких вариантов. Это ужасные фотографии. Мы расследуем это нападение», - ответил Боссерт на вопрос о возможности повторного авиаудара по Сирии.

По его словам, применение химоружия является недопустимым, о чем все нации и народы договорились по итогам Второй мировой войны.

После того как западные СМИ стали распространять фейк о якобы применении химического оружия в Думе, российский МИД предупредил, что эта дезинформация могла быть запущена для того, чтобы заранее оправдать возможный удар по Сирии извне.

В Минобороны РФ уже опровергли информационный вброс западных СМИ о якобы применении химоружия в Сирии.

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