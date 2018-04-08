СК возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек и травмировании семерых человек в результате столкновения поезда и маршрутки в Крыму. Дело было заведено по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев происшествия, а также устанавливают организатора пассажирских перевозок на микроавтобусе по данному маршруту.

Напомним, сегодня на железнодорожном переезде между Армянском и Красноперекопском столкнулись электропоезд Армянск - Керчь и микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту Севастополь - Армянск.

По предварительной версии, водитель маршрутки выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения.