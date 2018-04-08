Умер живописец из объединения «Митьки» Владимир Яшке

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался художник из объединения «Митьки» Владимир Яшке.

«Владимир Яшке умер в хосписе Городской больницы № 14 Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении на официальном сайте художника.

Владимир Яшке являлся членом группы «Митьки» с 1985 года и принимал участие почти во всех ее выставках. У него была оригинальная манеры письма крупными мазками, живописец легко совмещал в своих полотнах широкий диапазон контрастов светлых и темных тонов, а также яркую цветовую палитру.

«Митьки» - группа художников из Санкт-Петербурга, названная по имени одного из них, Дмитрия Шагина.