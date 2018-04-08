Двое суток в логове крокодилов: в Австралии спасли севшего на мель рыбака

Рыбак сел на мель в месте массового обитания крокодилов на реке Виктория в Австралии, где провел два дня, пытаясь выбраться самостоятельно, сообщает Daily Mail.

Лодка, по словам спасателей, попала в сильное течение и села на мель во время отлива. Сначала мужчина решил подождать прилива, который случился только через 12 часов, однако его глубины так и не хватило, чтобы выплыть.

Только тогда Алан Джонс позвонил в службу спасения. При этом он настоял, чтобы спасли не только его самого, но и лодку стоимостью 30 тысяч долларов. Специалистам пришлось привлекать вертолет, чтобы отбуксировать судно и рыбака до воды.

К счастью австралийца, все прошло успешно и для него, и для его любимой лодки. Не повезло только крокодилам, которые так и остались голодными.