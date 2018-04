Трамп назвал Асада животным и раскритиковал Россию с Ираном

Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter продолжил распространение фейка про якобы химатаку в сирийской Думе, которую, по словам западных СМИ, устроили правительственные войска.

Глава Белого дома не поскупился на выражения и назвал президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковал Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...