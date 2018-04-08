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Трамп назвал Асада животным и раскритиковал Россию с Ираном

Наталья Вальханская
16:51 08.04.2018
По мнению Трампа, именно Дамаск, Москва и Тегеран должны будут заплатить «высокую цену» за якобы химатаки в Думе.
Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter продолжил распространение фейка про якобы химатаку в сирийской Думе, которую, по словам западных СМИ, устроили правительственные войска.

Глава Белого дома не поскупился на выражения и назвал президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковал Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в результате безответственной химатаки в Сирии. Территория окружена армией САР, что делает доступ туда невозможным. Президент Путин, Россия и Иран заплатят за поддержку животного Асада. Высокую цену», - написал Трамп.

При этом никаких доказательств ни самого факта химатаки, ни, разумеется, того, что за ней стоит официальный Дамаск, в США предоставить не смогли.

В Минобороны РФ уже опровергли информационный вброс западных СМИ о якобы применении химоружия в Сирии. В МИД РФ считают, что эти сообщения появились для оправдания возможных ударов по Сирии.

В Совфеде считают, что подобная дезинформация, по замыслу Запада, в конечном итоге должна привести к тому, что любой факт применения химоружия будет ассоциироваться у обывателей с Россией.

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