Трамп назвал Асада животным и раскритиковал Россию с Ираном

Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter продолжил распространение фейка про якобы химатаку в сирийской Думе, которую, по словам западных СМИ, устроили правительственные войска.

Глава Белого дома не поскупился на выражения и назвал президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковал Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в результате безответственной химатаки в Сирии. Территория окружена армией САР, что делает доступ туда невозможным. Президент Путин, Россия и Иран заплатят за поддержку животного Асада. Высокую цену», - написал Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

При этом никаких доказательств ни самого факта химатаки, ни, разумеется, того, что за ней стоит официальный Дамаск, в США предоставить не смогли.

В Минобороны РФ уже опровергли информационный вброс западных СМИ о якобы применении химоружия в Сирии. В МИД РФ считают, что эти сообщения появились для оправдания возможных ударов по Сирии.

В Совфеде считают, что подобная дезинформация, по замыслу Запада, в конечном итоге должна привести к тому, что любой факт применения химоружия будет ассоциироваться у обывателей с Россией.