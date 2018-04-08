Массаж сердца спас попавшую в беду белку: видео

В Колумбии местные жители не растерялись и смогли спасти белку, которая получила удар током на высоковольтной линии электропередачи.

На видео сняли момент, когда один из неравнодушных мужчин делает зверьку, лежащему без чувств на сиденье мопеда, непрямой массаж сердца. Через какое-то время белка начала дышать и двигаться.

Придя в себя, животное спрыгнуло на землю и убежало.