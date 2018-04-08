Названы дата прощания и место похорон актрисы Анжелики Волчковой

Прощание с актрисой Анжеликой Волчковой, ушедшей из жизни в возрасте 47 лет в ночь на 8 апреля, состоится 10 апреля в «Школе современной пьесы». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание состоится в 15:00», - указывается в сообщении.

В театре добавили, что по решению родственников Волчковой она будет похоронена у себя на родине, в Пензе.

Запланированная на 11 апреля постановка «Шинель/Пальто» по Гоголю будет посвящена памяти артистки, добавили в пресс-службе учреждения.