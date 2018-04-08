Названы дата прощания и место похорон актрисы Анжелики Волчковой
Актриса «Школы современной пьесы» ушла из жизни в ночь на 8 апреля. Ей было всего 47 лет.
Фото: neglinka29.ru
Прощание с актрисой Анжеликой Волчковой, ушедшей из жизни в возрасте 47 лет в ночь на 8 апреля, состоится 10 апреля в «Школе современной пьесы». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Прощание состоится в 15:00», - указывается в сообщении.
В театре добавили, что по решению родственников Волчковой она будет похоронена у себя на родине, в Пензе.
Запланированная на 11 апреля постановка «Шинель/Пальто» по Гоголю будет посвящена памяти артистки, добавили в пресс-службе учреждения.