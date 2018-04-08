Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

В Москве в ночь на 8 апреля ушла из жизни ведущая актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где служила артистка.

Заслуженная артистка России умерла в возрасте 47 лет. Причина смерти не уточняется.

«Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», - говорится в сообщении.

В пресс-службе театра добавили, что запланированный на 11 апреля спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю будет посвящен памяти Волчковой.