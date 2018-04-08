МИД РФ: фейки о химоружии появились для оправдания возможных ударов по Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информационные вбросы о якобы применении хлора правительственными войсками Сирии в Думе. В дипведомстве отметили, что источником фейка стала НПО «Белые каски», «которую не раз уличали в смычке с террористами».

По мнению российских дипломатов, целью «лживых домыслов» была попытка выгородить террористов, а также заранее оправдать возможные силовые удары по САР извне.

«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, - выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», - отметили в российском МИД.

Ранее в Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии. Сообщения о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека.