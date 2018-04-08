Россия просит Великобританию о выдаче свыше 60 экономических преступников

Россия с 2002 года отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в РФ за совершение экономических преступлений. С таким заявлением выступил генеральный прокурор России Юрий Чайка в программе «Итоги недели» на НТВ, сообщает РИА Новости.

«Начиная с 2002 года в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений», - приводит агентство его слова.

Чайка утверждает, что сумма прямого ущерба от действий обвиняемых составляет более 500 миллиардов рублей, а масштаб выведенных ими за границу средств гораздо выше.

Он напомнил, что в Великобритании вступил в силу закон о криминальных активах, согласно которому любой иностранец теперь должен будет объяснить происхождение своих активов. По словам генпрокурора, многие из обвиняемых не смогут этого сделать.

Он отметил, что при большом желании фигуранты могут остаться в Великобритании, но украденные в России деньги должны быть возвращены РФ.