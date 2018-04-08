Россия призывает НАТО к «серьезному разговору» и разморозке контактов

Российская Федерация намерена призвать НАТО к серьезному диалогу, для чего альянсу следует разблокировать контакты между сторонами по военной линии. Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью ТАСС.

В ходе беседы Келин ответил на вопрос о том, каким образом в НАТО могли бы дать понять России, что наконец-то готовы к серьезному разговору. По мнению представителя МИД РФ, разморозка контактов по военной линии стала бы первым шагом в этом направлении.

«Мне понятно, какие могли бы быть подвижки со стороны альянса. Это, прежде всего, разморозка контактов по военной линии и включение именно той тематики, которая сейчас актуальна с точки зрения снижения военной напряженности в Европе», - сказал Келин.

Представитель МИД РФ также отметил, что со времен саммита НАТО в Варшаве в 2016 году Североатлантический альянс настаивает на обсуждении с РФ исключительно тематики украинского урегулирования. Вместе с тем российская сторона не видит смысла заниматься этим вопросом именно в рамках Совета «Россия - НАТО», так как украинским урегулированием занимаются другие структуры, в частности контактная группа в Минске.