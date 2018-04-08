Опубликованы первые видео с места столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму

В Сети появились первые видео с последствиями столкновения микроавтобуса и электропоезда на нерегулируемом переезде в городе Армянске в Крыму. Ролики опубликовал ресурс «ЧП. Крым».

Авария произошла в воскресенье, 8 апреля, в Красноперекопском районе. По предварительной информации, пострадали 12 человек, пятеро из них скончались.

Причина ДТП пока не установлена. По неофициальной версии, водитель маршрутки выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.