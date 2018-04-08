Опубликованы первые видео с места столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Видео: chp_simferopol/ instagram
В Сети появились первые видео с последствиями столкновения микроавтобуса и электропоезда на нерегулируемом переезде в городе Армянске в Крыму. Ролики опубликовал ресурс «ЧП. Крым».
Авария произошла в воскресенье, 8 апреля, в Красноперекопском районе. По предварительной информации, пострадали 12 человек, пятеро из них скончались.
Причина ДТП пока не установлена. По неофициальной версии, водитель маршрутки выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.