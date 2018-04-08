Опубликовано фото с места столкновения электрички и автобуса в Крыму
В результате ДТП погибли пять человек, еще 12 пострадали.
Фото: 112/ telegram
Первую фотографию с места столкновения электрички с маршруткой в крымском городе Армянск опубликовал паблик «112».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще 12 пострадали.
Авария произошла в воскресенье, 8 апреля днем. По предварительной версии водитель маршрутки выехал на железнодорожный переезд перед электричкой, не убедившись в безопасности движения. Это привело к столкновению.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, картина ДТП обновляется.