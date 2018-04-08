Опубликовано фото с места столкновения электрички и автобуса в Крыму

Первую фотографию с места столкновения электрички с маршруткой в крымском городе Армянск опубликовал паблик «112».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще 12 пострадали.

Авария произошла в воскресенье, 8 апреля днем. По предварительной версии водитель маршрутки выехал на железнодорожный переезд перед электричкой, не убедившись в безопасности движения. Это привело к столкновению.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, картина ДТП обновляется.