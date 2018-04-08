Число пострадавших при столкновении маршрутки с электричкой в Крыму возросло до 12

Число пострадавших при столкновении электропоезда и микроавтобуса в Крыму достигло 12 человек, включая пятерых погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных медицинских службах.

«Трое из них обратились сами - двое в амбулаторию Армянска, один - в амбулаторию Красноперекопска. Среди пострадавших - один ребенок, девочка, она обратилась в амбулаторию», - сказал собеседник агентства.

Микроавтобус и электричка столкнулись днем 8 апреля на территории города Армянска.

По предварительной информации, которую распространили СМИ, виновником ДТП мог стать водитель автобуса, нарушивший ПДД на железнодорожном переезде.