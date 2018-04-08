Лавров встретится с главой МИД КНДР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Ли Ен Хо 10 апреля. Министр иностранных дел прибудет в РФ с трехдневным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудят ситуацию в КНДР и способы ее урегулирования, а также экономическое сотрудничество РФ и Северной Кореи.

«В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации», - говорится в сообщении.

Также министры обменяются мнениями по вопросам внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пхеньяна.

Отмечается, что РФ поддерживает усилия северокорейского руководства по нормализации отношений с Южной Кореей и налаживанию диалога с Соединенными Штатами.