Названа предварительная причина столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму
По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, еще десять пострадали.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Водитель автобуса, который столкнулся с электричкой в Крыму, вероятно, нарушил ПДД, когда пересекал железнодорожный переезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«По одной из версий, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения», - уточнил собеседник агентства.
Источник добавил, что по факту произошедшего начато расследование.
ДТП, напомним, произошло днем 8 апреля в городе Армянске. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, еще десять пострадали.