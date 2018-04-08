Названа предварительная причина столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму

Водитель автобуса, который столкнулся с электричкой в Крыму, вероятно, нарушил ПДД, когда пересекал железнодорожный переезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

«По одной из версий, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения», - уточнил собеседник агентства.

Источник добавил, что по факту произошедшего начато расследование.

ДТП, напомним, произошло днем 8 апреля в городе Армянске. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, еще десять пострадали.