Порошенко заявил об окончании тяжелых времен для Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с праздником Пасхи. Свое поздравление украинский лидер разместил на личной странице в Facebook.

В своей речи Порошенко упомянул, что самые непростые времена для Украины якобы остались позади. В этой связи президент призвал украинцев отпраздновать Пасху и «победу добра над злом».

«В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», - сказал Порошенко.

Некоторые пользователи Сети в целом согласились с утверждением президента, но с одной оговоркой. Если вспомнить, что данный год - последний год президентства Петра Порошенко, который и был самым тяжелым испытанием для Украины, то предсказание лидера выглядит логично.