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На юге Москвы загорелась многоэтажка

Вадим Синицын
12:30 08.04.2018
Эвакуированы 20 человек, есть пострадавшие, их количество уточняется.
На юге Москвы загорелась многоэтажка
Фото: МЧС РФ

Пожарные спасли более 20 человек из загоревшегося многоэтажного дома на юге российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие», - говорится в заявлении столичного главка МЧС.

Пожар произошел в многоквартирном доме на Болотниковской улице в районе 4-го этажа 17-этажного дома. В результате случившегося есть пострадавшие, их точное число устанавливается. В данный момент выясняются причины пожары, уточняется информация о ЧП.

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