На юге Москвы загорелась многоэтажка

Пожарные спасли более 20 человек из загоревшегося многоэтажного дома на юге российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие», - говорится в заявлении столичного главка МЧС.

Пожар произошел в многоквартирном доме на Болотниковской улице в районе 4-го этажа 17-этажного дома. В результате случившегося есть пострадавшие, их точное число устанавливается. В данный момент выясняются причины пожары, уточняется информация о ЧП.